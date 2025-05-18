Юрист рассказал, кто в России может остаться без пенсии

Юрист Русяев объяснил, кто может остаться без пенсии в России

В России не все граждане могут рассчитывать на получение пенсии. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с RT . По его словам, для оформления выплат необходимо выполнить ряд условий, установленных федеральным законом.

Русяев отметил, что основная пенсия по старости начисляется при наличии нужного возраста, страхового стажа и определенного количества пенсионных баллов. Так, в 2025 году возраст выхода на пенсию продолжит увеличиваться по реформе, начатой в 2018 году.

Как уточнил юрист, есть люди, которые вовсе не получают пенсию. Речь идет о тех, кто не набрал минимальный страховой стаж — менее 15 лет и менее 30 баллов. В этом случае страховая пенсия не положена.

Для таких граждан предусмотрена социальная пенсия, но она назначается позже: мужчинам — с 70 лет, женщинам — с 65, и только при условии постоянного проживания в России.

Ранее представитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что делать, если пенсионеру не хватает стажа или баллов для страховой пенсии. По ее словам, если до назначения выплаты не хватает одного-двух баллов, их можно докупить.