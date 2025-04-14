Россиянам рассказали, чего не следует делать перед Пасхой

Страстная неделя началась у православных христиан. В эти дни предписано усердно молиться и посещать богослужения в храме, рассказал РИА «Новости» глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

В последнюю перед Пасхой неделю верующие вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Кроме того, это подготовка к Светлому Христову Воскресению и Пасхальной неделе.

Козлов назвал фольклором советского времени советы, раздаваемые в СМИ о том, что делать на Страстной неделе. Например, в среду — варить и красить яйца, в четверг — мыться и так далее.

По его словам, в этот период можно даже отложить подробную исповедь, не самоанализом, собственным покаянием. В эти дни важнее проживать вместе со Христосом, с Божьей матерью и апостолами вехи главных дней земной жизни Спасителя.

«Каждый христианин должен постараться прожить эти дни так, чтобы наполнение этого дня, евангельское событие было в его жизни хотя бы в этот день главным», — призвал священник.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов рассказал, как правильно покрасить темные яйца.