Россиянам раскрыли схему мошенников, маскирующихся под фирмы по списанию долгов

Мошенники, выдавая себя за организации, помогающие списывать долги, стали внушать россиянам, что лучше не платить банку, а переводить средства им — якобы за сопровождение банкротства. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с РИА «Новости» .

«В сети появилась новая мошенническая схема: под видом спокойной жизни без долгов на доверчивых гражданах зарабатывают „раздолжнители“, они убеждают перестать платить банку и деньги нести им, например, по 15 тысяч рублей в месяц за „сопровождение банкротства“», — объяснил он.

В этой схеме аферисты прибегают к психологическому давлению и методам социальной инженерии, убеждая переоформить на них квартиры и автомобили якобы для сохранения имущества при банкротстве. Когда просрочки вырастут, призывают взять новый займ, чтобы рассчитаться уже с «помощниками».

Ранее юрист Дмитрий Липин рассказал, как аферисты используют ИИ на сайтах знакомств.