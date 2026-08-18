Россиянам раскрыли, кто может выйти на пенсию в 2026 году

Мужчины 64 лет и женщины 59 лет могут оформить пенсию в 2026 году

Уйти на пенсию по старости в 2026 году смогут 64-летние мужчины и 59-летние женщины. Об этом РИА «Новости» напомнили в российском Социальном фонде.

Одного возраста для получения страховой пенсии будет недостаточно. Такие выплаты положены лишь тем, кто официально проработал как минимум 15 лет. Проверят и пенсионные баллы — пенсию обеспечат 30 очков.

Если таких баллов не хватает, их можно докупить, это разрешено законом. Чуть более одного индекса в 2026 году стоит около 71 тысячи рублей.

Пенсия по старости сейчас в России составляет чуть более 27 тысяч рублей. За последний год уровень этой выплаты вырос на две тысячи.