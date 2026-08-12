Россиянам раскрыли, в какую сумму обойдется покупка пенсионных баллов в 2026 году

Страховую пенсию по старости можно увеличить, докупив пенсионные баллы. Их стоимость зависит от минимального размера оплаты труда и в 2026 году составляет более 70 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Соцфонда.

При назначении и определении суммы страховой пенсии по старости учитывается количество пенсионных баллов, накопленных за годы работы. Один пенсионный балл в 2026 году равен 156,76 рубля.

Увеличить количество баллов можно, сделав добровольный взнос. Он рассчитывается по МРОТ, умноженному на 22% и 12 месяцев. При минимальном размере оплаты труда в 27 093 рублей в 2026 году один год стажа и 1,09 пенсионного коэффициента обойдутся в 71,5 тысячи рублей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил о нюансах начисления пенсионных баллов работающим пенсионерам. Они должны получать более 74 тысячи рублей, чтобы получить максимальные три балла.