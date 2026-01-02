Россиянам предложили заработок до 200 тысяч рублей в новогодние праздники

РИА «Новости»: россияне смогут заработать до 200 тысяч рублей в праздники

В новогодние праздники россияне смогут заработать от 70 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервисы «Подработка» и «Работа.ру».

Например, курьерам в Тамбове обещают зарплату до 160 тысяч рублей за развоз товаров первой необходимости и продуктов с рабочим графиком от четырех часов в день.

Инструкторам по горным лыжам на Сахалинском горнолыжном курорте предлагают доход до 200 тысяч рублей.

В Сочи ищут упаковщика сладких наборов и десертов с заработной платой до 128 тысяч рублей. В обязанности входит выгрузка и приемка товаров, а также комплектация и упаковка заказов.

В Москве требуются детские аниматоры с зарплатой до 80 тысяч рублей. В Казани продавцу-кассиру в магазине пиротехники обещают зарплату до 70 тысяч рублей. Нужно инвентаризировать и принимать товар, а также консультировать покупателей.

