Роструд назвал самые востребованные профессии в России

Наиболее популярными в России остаются рабочие специальности. Об этом в Telegram-канале сообщил Роструд.

В ведомстве уточнили, что работодатели размещают больше всего вакансий врачей, электросварщиков, монтажников, водителей и швей.

Например, в Московской области больше всего вакансий для швей — 43% от предложений в легкой промышленности.

Монтажники пользуются спросом в Краснодарском крае, Тюменской области, Москве, Татарстане, Амурской и Ленинградской областях.

Спрос на водителей присутствует в каждом регионе, но наибольший дефицит наблюдается в Самарской, Московской и Волгоградской областях. В Мурманской, Липецкой и Иркутской областях особо востребованы электрогазосварщики.

