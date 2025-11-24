Россиянам рассказали о новых правилах выплаты премий и 13-х зарплат

В России ужесточили правила выплаты премий и 13-й зарплаты. Работодателей обязали четко прописывать в документах их размер, условия получения и срок выплаты, рассказал РИА «Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Новые правила действуют с 1 сентября 2025 года. Положения Трудового кодекса дополнили нормой, требующей в документах на премирование четко описывать вид премии, ее размер, условия получения и срок выплаты. Речь идет о положениях, трудовых и коллективных договорах.

Хаминский добавил, что работодатель может принять решение о выплате 13-й зарплаты сотрудникам, но не обязан этого делать. Это стимулирующая выплата.

«Размер такой премии может быть как фиксированным, так и зависеть от результатов работы или среднего заработка сотрудника. Расчетные формулы так же определяются работодателем», — подчеркнул юрист.

Тринадцатую зарплату обычно выплачивают декабре или январе, она облагается налогами и страховыми взносами. Кроме того, ее должны выплатить уволившемуся сотруднику, если он выполнил все условия для ее получения.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил вернуть практику выплаты 13-й зарплаты бюджетникам.