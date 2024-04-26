Россиянам предложили самим устанавливать продолжительность майских праздников | 360°

26 апреля 2024, 12:36
Россиянам предложили самим устанавливать продолжительность майских праздников
В ГД внесли проект о продлении майских праздников по решению жителей региона
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий право губернатора региона продлевать майские праздники, если за это проголосуют жители. Об этом сообщило РИА «Новости».
Документ предполагает поправки в статью 112 Трудового кодекса России. В пояснительной записке указали, что губернаторы получат полномочия переносить часть выходных с новогодних каникул на праздники в мае. Основанием для этого могут стать результаты референдума в регионе.
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Федеральный порядок установления нерабочих дней не учитывает мнение граждан в некоторых субъектах страны. Жители некоторых регионов хотели бы продлить майские выходные за счет новогодних. Изменения должны вноситься с учетом положения экономики субъекта, отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.
Ранее в Госдуме посоветовали россиянам отправиться на майских праздниках на Кавказ и в Калининград.
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