Россиянам предложили самим устанавливать продолжительность майских праздников | 360°

Общество 26 апреля 2024, 12:36 Россиянам предложили самим устанавливать продолжительность майских праздников В ГД внесли проект о продлении майских праздников по решению жителей региона РИА «Новости»

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий право губернатора региона продлевать майские праздники, если за это проголосуют жители. Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ предполагает поправки в статью 112 Трудового кодекса России. В пояснительной записке указали, что губернаторы получат полномочия переносить часть выходных с новогодних каникул на праздники в мае. Основанием для этого могут стать результаты референдума в регионе.

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Федеральный порядок установления нерабочих дней не учитывает мнение граждан в некоторых субъектах страны. Жители некоторых регионов хотели бы продлить майские выходные за счет новогодних. Изменения должны вноситься с учетом положения экономики субъекта, отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

Ранее в Госдуме посоветовали россиянам отправиться на майских праздниках на Кавказ и в Калининград.