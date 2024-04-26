Россиянам порекомендовали направления для поездок на майские праздники | 360°

Общество 26 апреля 2024, 07:21 Россиянам порекомендовали направления для поездок на майские праздники Депутат Тарбаев порекомендовал на майские праздники отправиться в Калининград РИА «Новости»

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Россиянам на майские праздники можно отправиться в Калининград или на Кавказ. Об этом РИА «Новости» сказал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

«На морских курортах России май считается началом летнего сезона, зачастую его отмечают особой церемонией купания. Мне кажется, побережье в особой рекламе не нуждается, туда туристы поедут и так. Лишь напомню, что в Калининграде в эти дни отмечают 300-летие со дня рождения великого философа Иммануила Канта», — отметил он.

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Депутат отметил, что направления Кавказа: Домбай, Архыз, Владикавказ и Кавминводы, а также многие другие направления, также пользуется высокой популярностью из-за санитарно-курортной составляющей.

«На вершинах гор в мае еще лежит снег, а внизу царит приятная и комфортная погода для прогулок по различным экомаршрутам. Отдых на природе, водопады и горы — после долгой зимы все это способствует перезагрузке организма», — добавил Тарбаев.

Ранее депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в майские праздники.