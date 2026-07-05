Россиянам подсказали, как распознать поддельный мед

Мутная консистенция, расслоение, посторонние запахи и привкусы помогут покупателям отличить поддельный или некачественный мед от натурального. Об этом рассказали в Роскачестве, написало РИА «Новости» .

Натуральный мед может быть жидким или густым, но он всегда должен сохранять однородность и характерный для сорта легкий аромат. Во вкусе специалисты допустили небольшую горечь: например, гречишный мед иногда вызывает першение в горле. Карамельные и кисловатые нотки указывают на возможную подделку.

«У фальсификата также может быть посторонний запах», — сообщили в организации.

В Роскачестве посоветовали покупать мед у проверенных производителей и продавцов, а также проверять документы, в том числе ветеринарное свидетельство. Дополнительным ориентиром станет маркировка российским «Знаком качества».

Они напомнили, что с 2024 года действуют поправки в закон о пчеловодстве, которые закрепили требования к меду. Если он содержит несвойственные природе ингредиенты, его считают фальсификатом.

В Московской области специалисты пристально следят за качеством продукции пчеловодства. Только за прошлый год специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона проверили около 1,4 тысячи образцов меда и направили их на более чем 3,5 тысячи лабораторных исследований.