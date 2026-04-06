Пляжи класса люкс и древняя история. Как Саудовская Аравия завлечет российских туристов

Развивающая свой туристический потенциал Саудовская Аравия откроется для россиян с 11 мая. С этой даты в силу вступит соглашение по отмене виз между двумя странами. Несмотря на упрощение въезда ближневосточное королевство остается одним из самых специфических туристических направлений со своими правилами и ограничениями. Как попасть в Саудовскую Аравию, что посмотреть и к чему готовиться путешественникам, узнал 360.ru.

Соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 11 мая 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В ведомстве напомнили, что соглашение правительства двух стран заключили в начале декабря 2025 года.

Договор предусматривает, что россияне могут въезжать и пребывать на территории королевства не более 90 дней в течение календарного года. Выделенный срок можно потратить на одну поездку или совершить несколько визитов. При этом речь идет только о туристах. Безвизовый въезд в Саудовскую Аравию запрещен для тех, кто нанимается там на работу, поступает учиться или собирается жить. Это же ограничение касается российских мусульман, которые совершают хадж или умру в период хаджа. Им придется получать соответствующую визу.

Что посмотреть в Саудовской Аравии российским туристам?

Россияне открыли для себя красоты Саудовской Аравии всего шесть лет назад, когда королевство начало выдавать туристические визы. В прошлом году между двумя странами открылось прямое авиасообщение между Москвой и Эр-Риядом, что привело к взаимному росту туристических потоков. Об этом в комментарии 360.ru рассказал генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. Он подчеркнул, что королевство очень много вкладывает в инфраструктуру для международных путешественников. В декабре прошлого года в пустыне открыли огромный парк развлечений Six Flags. Главным аттракционом нового места стали американские горки Falcon’s Flight, которые установили сразу три мировых рекорда: по длине трассы, максимальной высоте и скорости вагонеток, которые разгоняются до 250 километров в час.

Кроме того в королевстве проводят Азиатские спортивные игры и турниры по теннису, а в 2036 году Саудовская Аравия впервые примет чемпионат мира по футболу.

«Тем, кто едет в Саудовскую Аравию в первый раз, я бы посоветовал посетить четыре важных места. Первое — это столица Эр-Рияд. Там есть красивые панорамные площадки, с которых можно его осмотреть. Кроме того на территории столицы продолжаются раскопки древнего города Дирия, который интересно увидеть», — рассказал Арутюнов. Он добавил, что если выехать из столицы, то можно попасть в одно из самых красивейших мест мира — каньон Edge of the World. Во время восхода и на закате Солнца в этом огромном изрезанном провале в песке и скалах начинается игра света и теней. В качестве второго места, обязательного для посещения туристами, генеральный директор турагентства назвал Джедду (или Джидду) — вторую столицу Саудовской Аравии, расположенной на берегу Красного моря. Центральный район этого красивого и древнего города застроен уникальными зданиями из кораллового известняка. «Третья точка притяжения находится недалеко от Джедды.то огромный туристический кластер Red Sea Project, который имеет собственный аэропорт. Там уже работают десятки отелей и в ближайший год их число кратно вырастет», — отметил Арутюнов.

Он отметил, что площадка в районе отеля Shebara Resort уже приобрела культовый статус у любителей красивых фотографий из-за стоящих на берегу бунгало, похожих на инопланетные космические корабли.

«Кроме него есть отели, расположенные в скалах, на берегу или даже в пустыне. Там можно спокойно купаться в море, ходить в бикини или купальных костюмах. Это особая туристическая зона. При этом эта часть побережья Красного моря намного интереснее, потому что дайверов там пока еще меньше, чем кораллов, в отличие от пляжей Египта», — добавил Арутюнов. Еще одним обязательным к посещению объектом в Саудовской Аравии собеседник 360.ru назвал кластер Al Uva, расположенный на севере королевства на границе с Иорданией. Там можно посмотреть на высеченные в красных скалах древние храмы, посмотреть на красивые архитектурные сооружения, которые окружает качественная туристическая инфраструктура. «Там проводятся фестивали классической музыки называются „Зима на Транторе“ — мероприятие в специально построенном зеркальном зале с потрясающей акустикой», — добавил Арутюнов. Турагент подчеркнул, что на первую поездку в Саудовскую Аравию туристам необходимо заложить не менее 10 дней, чтобы только начать открывать все красоты ближневосточного королевства.

Какие правила нужно соблюдать российскими туристам при посещении Саудовской Аравии

Вокруг Саудовской Аравии сложилось очень много стереотипов. Это связано с тем, что страна в исламском мире воспринимается как оплот религии из-за расположения на ее территории самых важных для мусульман святынь в Мекке и Медине, заявил Арутюнов.

Он отметил, что действующие много лет ограничения по шариату и нормы исламской морали в королевстве для иностранных туристов стали мягче.

«Есть миф, что женщинам в Саудовской Аравии необходимо покрывать лицо. Это совершенно не так. В Эр-Рияде горожанки гуляют с непокрытой головой в нормальной одежде. Единственное серьезное ограничение — это запрет на продажу алкоголя в общественных местах. Но в городе уже открыли несколько мест, где иностранцы могут приобрести спиртное», — добавил директор туристического агентства. Он подчеркнул, что от взаимного отказа в визах для туристов выиграют и граждане Саудовской Аравии, которые уже начали совершать поездки в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. «Это сотрудничество пока только началось, поэтому впереди их ждут настоящие открытия Урала, Байкала и других красот России», — отметил Арутюнов.

Во сколько обойдется тур в Саудовскую Аравию?

Туристическая поездка в Саудовскую Аравию — дорогое удовольствие, но оно оставит огромное количество впечатлений, заявил Арутюнов. Он пояснил, что сейчас из-за ситуации вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива цены на авиабилеты взлетели из-за дефицита топлива. По его оценке, если ситуация стабилизируется и цены на билеты вернутся к своим обычным показателям, то стоимость полета из Москвы в Эр-Рияд обойдется для туристов в 50-60 тысяч рублей.

Поездки по стране для осмотра всех главных достопримечательностей с гидами и экскурсиями обойдутся на 20% дороже, чем неделя отдыха на побережье в Дубае, предупредил Арутюнов.

В 2025 году количество россиян, посетивших Саудовскую Аравию, достигло 53 тысячи человек. По отношению к предыдущему году рост составил сразу 42%. Об этом в комментарии ведущей 360.ru Регине Ореховой заявил генеральный директор туристической компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии и стратегический аналитик Михаил Абасов. «Это в первую очередь премиальный туризм. Это люкс-курорты на Красном море, Аль-Ула и Дирия — это археологии и музеи, это высококлассный глэмпинг в пустыне, Эр-Рияд и Джидда — это шоппинг и деловой туризм», — перечислил он. Абасов добавил, что безвизовый режим без сомнения усилит поток российских туристов в Саудовскую Аравию, но для этого должны измениться обстоятельства, которые сейчас действуют в регионе.

Почему визы сохранили для российских паломников?

В 2026 году хадж — обязательное паломничество для каждого мусульманина с посещением Мекки, горы Арафат и долины Муздалиф пройдет с 26 по 31 мая. Но, с учетом перелета и подготовки путешествие займет от двух до трех недель. В этот же период без визы к священным местам не пустят иностранцев, которые совершают умру — это вид малого паломничества, который, в отличие от хаджа, не является обязательным для мусульман и не имеет конкретной даты. То есть отправиться в путешествие можно в любой месяц года. Из-за большого наплыва верующих власти Саудовской Аравии ввели квоты для разных стран по количеству приезжающих паломников.

Кроме того, с этого года к обязательной визе каждый путешественник получит специальный идентификационный бейдж — Nusuk ID. Его придется носить постоянно для перемещения по Мекке.

Арутюнов в беседе с 360.ru отметил, что просто так попасть на хадж планирующие поездку для отдыха в Саудовскую Аравию россияне не смогут. «Поездки для хаджа организуют специальные уполномоченные организации, а не простые туристические фирмы. Паломничество — это длительная процедура, которая требует отдельного подхода», — пояснил Арутюнов. Он добавил, что еще одним важным моментом является то, что в Мекку не пускают тех, кто не исповедует ислам. Раньше такое же ограничение действовало и для города Медина, но сейчас власти Саудовской Аравии его отменили. Иностранцев начали пускать в город, но им все еще запрещено посещать Мечеть Пророка и центральную часть города. Но даже такие запреты нисколько не преуменьшают привлекательность Саудовской Аравии, которая активно развивает свой огромный туристический потенциал.