Резкий химический запах новогодним гирляндам придает поливинилхлорид низкого качества. При нагревании он отравляет воздух в доме. Об этом специалисты Роскачества сообщили Lenta.ru .

ПВХ используется для обмотки провода гирлянды. При покупке нужно обратить внимание на ее целостность, особенно в месте соединения с вилкой и блоком питания, а также на запах.

«От гирлянды не должно исходить резкого химического запаха. Наличие запаха говорит о низком качестве ПВХ. При нагревании такой прибор будет отравлять воздух в доме», — сказал представитель Роскачества.

Гирлянду, предназначенную для помещений, нельзя использовать на улице, так как она имеет низкую степень защиты от влаги и пыли. Это чревато коротким замыканием.

Ранее клинический психолог Инна Паустовская объяснила моду на советские елочные игрушки среди россиян.