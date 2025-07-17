Россиянам объяснили, почему пенсия может измениться при переезде

Размер пенсии при переезде пожилых людей из одного региона в другой может измениться. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.
По ее словам, если пенсионер проживал в районах Крайнего Севера и переехал в центральную часть России, то «северную» надбавку он потеряет. В обратном случае она добавится. Также надбавка может увеличиться при переезде из одного северного региона в другой. Эксперт обратила внимание, что это касается только региональных надбавок.
«Все федеральные выплаты остаются без изменений при переезде из одного региона в другой», — резюмировала Коваленко.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин призвал пенсионеров при переезде в другой регион уведомить СФР о новом адресе.
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