Депутат Чаплин призвал пенсионеров при переезде в другой регион уведомить СФР о новом адресе

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с RT объяснил, как осуществляется выплата пенсий при смене места жительства.

По словам депутата, пенсия будет выплачиваться в прежнем порядке, вне зависимости от переезда в другой город или регион. Однако необходимо оперативно уведомить Социальный фонд России (СФР) о новом адресе, чтобы избежать задержек или ошибок.

«Мы понимаем, насколько важна стабильность пенсионных выплат для наших граждан. Поэтому задача государства — обеспечить бесперебойное получение положенных средств вне зависимости от места проживания пенсионера», — подчеркнул Чаплин.

Чтобы перевести пенсионное дело, нужно подать заявление о доставке пенсии в территориальный орган СФР по новому месту жительства, указав актуальные данные. Это можно сделать лично в отделении СФР или МФЦ, через портал «Госуслуги» или на сайте СФР.

СФР рассматривает заявление о переводе выплатного дела в течение четырех рабочих дней. После этого пенсионер будет поставлен на учет и выплата пенсии возобновится без задержек.