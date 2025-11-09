Россиянам объяснили, почему не получится открыть на даче ресторан или отель

Юрист Манджиева: на дачном участке нельзя строить отель и автомастерскую

По закону россияне не могут использовать дачные участки для строительства многоквартирных домов, отелей, ресторанов и автомастерских. Они предназначены только для садовых домиков и гаражей, сообщила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева агентству «Прайм» .

Параметры застройки конкретного объекта можно узнать, заказав на «Госуслугах» выписку из Градостроительного плана земельного участка. В целом, по информации юриста, дачи предполагают строительство жилого либо садового дома, а также гаража, сарая или другой хозяйственной постройки, если это не нарушит требования пожарной безопасности.

«Строить нельзя иные объекты, например гостиницы, многоквартирные дома, автомастерские, рестораны и так далее. Для этого необходимо сначала вывести землю в зону коммерции: гостиничное обслуживание, общественное питание и тому подобное», — сказала она.

Манджиева предупредила, что за пренебрежение законом можно понести административную или уголовную ответственность. За нецелевое использование даже лишат участка.

С 1 сентября 2025 года в России вступил закон, по которому заброшенные участки могут перейти в собственность государства. Заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий объяснил, что это необходимо для развития населенных пунктов.