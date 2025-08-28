Курс на инвентаризацию земли. Что нужно знать, чтобы не лишиться дачи

В России с 1 сентября изменят правила о бесхозных земельных участках. В каких случаях дачу могут действительно отобрать и насколько оправданно нововведение, разбирался 360.ru.

Риелтор и эксперт по недвижимости Владимир Шмелев на стриме с ведущей Еленой Кононовой объяснил: если участок не приводить в порядок, действительно последует изъятие.

По его словам, некоторым собственникам из Московской и Калужской областей уже приходит предостережение на «Госуслуги» при несоответствии земли установленным критериям. В нем описывают состояние участка — например, наличие сорняков высотой более метра или деревьев сорного происхождения.

«И собственнику предлагают привести участок в состояние, соответствующее новому закону. Если он этого не сделал, будет предупреждение, а впоследствии наложат штраф, который составляет сейчас от двух до 50 тысяч рублей», — предупредил Шмелев.

Если эффекта не последует, то собственник вполне может лишиться участка.