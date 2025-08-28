Курс на инвентаризацию земли. Что нужно знать, чтобы не лишиться дачи
Риелтор Шмелев: многие участки земли в России находятся в запустении
В России с 1 сентября изменят правила о бесхозных земельных участках. В каких случаях дачу могут действительно отобрать и насколько оправданно нововведение, разбирался 360.ru.
Риелтор и эксперт по недвижимости Владимир Шмелев на стриме с ведущей Еленой Кононовой объяснил: если участок не приводить в порядок, действительно последует изъятие.
По его словам, некоторым собственникам из Московской и Калужской областей уже приходит предостережение на «Госуслуги» при несоответствии земли установленным критериям. В нем описывают состояние участка — например, наличие сорняков высотой более метра или деревьев сорного происхождения.
«И собственнику предлагают привести участок в состояние, соответствующее новому закону. Если он этого не сделал, будет предупреждение, а впоследствии наложат штраф, который составляет сейчас от двух до 50 тысяч рублей», — предупредил Шмелев.
Если эффекта не последует, то собственник вполне может лишиться участка.
Нововведения эксперт по недвижимости объяснил тем, что государство взяло курс на своего рода инвентаризацию земли, что совершенно логично.
Потому что, особенно вдали от крупных городов, право собственности на граждан оформлено, а реально множество участков земли находится в полнейшем запустении — они заросшие, захламленные, присутствуют ветхие строения.
Владимир Шмелев
Даже в 200-300 километрах от Москвы, обратил внимание собеседник 360.ru, в некоторых населенных пунктах, активно обжитых какое-то время назад, сейчас ситуация удручающая — впору снимать триллеры или фильмы ужасов.
«Как я вижу, достаточно много участков впоследствии перейдет в собственность государства. Потому что среди собственников у кого-то нет возможности заниматься ими, а кому-то они попросту не нужны, и продать их даже по низкой цене невозможно», — заключил он.
Критерии изъятия земельных участков: как это будет с 1 сентября
Участки земли могут проверить и потом изъять при наличии определенных признаков — положения закрепили в постановлении правительства:
- зарастание сорными растениями высотой более метра;
- захламление территории мусором или отходами более чем на 50% площади;
- отсутствие ограждения при наличии разрушенных построек, которые не ремонтируют более года;
- отсутствие построек более пяти лет (если участок не под ИЖС), жилого дома — более семи лет (если участок под ИЖС).
Для собственников, которые используют землю не по назначению, предусмотрели штрафы: от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости.
Зачем ввели новые нормы для земли
Заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий в эфире телеканала «Россия 1» первостепенную задачу нововведения связал с развитием населенных пунктов.
Он пояснил, что выявлением заброшенных участков займутся земельный надзор и муниципальный земельный контроль. Кроме того, у Росреестра есть данные о всех постройках на земле, а также о ее владельцах.
После поступления уведомления с требованием привести участок в порядок за полгода не выполнившим его грозит штраф, а затем и изъятие земли в судебном порядке. Эти площади, добавил Бутовецкий, можно использовать для роста страны.
«По сути, речь идет о повышении благосостояния и нашей страны, и населения, потому что земля — это невосполнимый ресурс, особо ценный. И чем больше земли используется по назначению, тем нам всем лучше», — подчеркнул он.