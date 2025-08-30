Запрет рекламы, бизнеса в СНТ и обязательный MAX. Как изменится жизнь россиян с 1 сентября
Какие законы вступят в силу 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года россиян ждет ряд важных законодательных изменений: от ужесточения правил рекламы в соцсетях до обязательной предустановки отечественного мессенджера MAX на все электронные устройства. Это затронет блогеров, автолюбителей и владельцев VPN-сервисов. Какие правила вступают в силу осенью и как избежать штрафов — в материале 360.ru.
Реклама в соцсетях
С первого месяца осени 2025 года в России начнет действовать запрет на размещение рекламы в запрещенных и заблокированных информационных ресурсах, в том числе соцсетях. Соответствующие поправки внесли в федеральные законы «О рекламе» и «О противодействии экстремистской деятельности».
К таковым относятся:
- Нежелательные организации;
- Экстремистские;
- Террористические;
- Недоступные в России, например, YouTube, соцсеть X, Instagram* и Facebook*.
За рекламу могут принять:
- Обращение внимания на один товар или услугу;
- Пост содержит призыв к действию, а точнее — к покупке;
- Анонс события;
- Логотип или указание товарного знака.
Привлечь к ответственности смогут как блогера, так и компанию, которая рекламу оплатила.
Что публиковать можно:
- Отзывы;
- Аналитику и статистику;
- Новости;
- Посты «как продвигать бизнес».
Размеры штрафов:
- Для физлиц — от двух до 2,5 тысячи рублей;
- Для должностных лиц — от четырех до 20 тысяч. В их число можно будет включить и блогеров, которые зарегистрировались как ИП;
- Для юридических лиц — от 100 тысяч до полумиллиона рублей.
Мессенджер MAX и RuStore
С 1 сентября мессенджер MAX станет обязательным для предустановки на все электронные устройства, продаваемые в России. Об этом сообщило правительство.
Помимо этого, на всех гаджетах, которые реализуют в нашей стране, должен быть доступ к магазину приложений RuStore.
За нарушение должностным лицам придется заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 50 до 200 тысяч.
Реклама VPN
С сентября этого года в России запретили искать любые экстремистские материалы и рекламировать сервисы обхода блокировок VPN.
За поиск запрещенной информации гражданину грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.
За рекламу VPN предусмотрели следующие денежные санкции:
- От 50 до 80 тысяч рублей — для физлиц;
- От 80 до 150 тысяч — для должностных лиц;
- От 200 тысяч до полумиллиона рублей — для юридических лиц.
Распространение подобной рекламы также карается штрафом в 500 тысяч рублей.
Расширение списка медицинских противопоказаний к вождению
С сентября 2025-го пополнится список заболеваний, с которыми запретят садиться за руль. Изменения внесли в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
В первую очередь уточнили зрительные отклонения. Ранее к вождению не допускали людей с цветовой слепотой, сейчас формулировку дополнили — «аномалии цветового зрения». То есть запрещены любые отклонения восприятия цветов.
Еще в список добавили пункт «общие расстройства психологического развития». В понятие входят, например, аутизм, синдром Туретта и синдром Аспергера.
Теперь обновленный список выглядит так:
- Заболевания органические, включая симптоматические психические расстройства;
- Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
- Расстройства настроения (аффективные расстройства);
- Заболевания невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства;
- Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
- Умственная отсталость;
- Общие расстройства психологического поведения;
- Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
- Эпилепсия;
- Аномалии цветового зрения;
- Слепота бинокулярная.
Автоюрист Лев Воропаев успокоил водителей — массовых отзывов прав не будет. Новые правила носят скорее точечный характер.
«Теперь в список входят заболевания, которые реально влияют на безопасность дорожного движения. Перечень практически тот же, но с небольшими изменениями», — отметил эксперт.
Если у человека есть включенные в список медицинских противопоказаний для вождения диагнозы, то у него либо вообще нет водительского удостоверения, либо есть, но уже инициировали процедуру по прекращению его действия.
Если же у гражданина не подтвердят это заболевание либо будет наблюдаться устойчивая ремиссия, то права у него забирать не станут.
Против водителя, который обнаружит свой диагноз в обновленном перечне, в скором времени возбудят дело о прекращении действия его удостоверения. Для этого создают медицинскую комиссию, пояснил Воропаев.
Новые госпошлины для водителей
Размер госпошлин за водительские и другие удостоверения вырастет:
- пластиковые — с двух до четырех тысяч рублей, для прав с чипом — с трех до шести. Последние пока не выдают, проект находится в разработке;
- регистрация авто с выдачей номеров — с двух до трех тысяч рублей;
- получение ПТС вырастет с 800 до 1,2 тысячи рублей, внесение изменений в документ — с 350 до 525 рублей;
- получение международного водительского удостоверения — с 1,6 тысячи до 3,2;
- регистрация авто с выдачей номеров обойдется вместо двух тысяч в три, для мотоцикла и прицепа — вместо 1,5 тысячи в 2250 рублей;
- выдача металлических транзитных госномеров на автомобили и прицепы подорожает с 1,6 до 2,4 тысячи рублей;
- выдача бумажных транзитных госномеров — с 200 до 300 рублей;
- выдача свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов — с 1,5 тысячи до 2250 рублей;
- продление свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов — с тысячи до 1,5 тысячи рублей;
- выдача бумажных ламинированных СТС — с 500 до 1,5 тысячи рублей;
- выдача пластиковых СТС нового образца — с 1,5 до 4,5 тысячи рублей;
- выдача разрешения на изменение конструкции ТС — с одной до трех тысяч рублей;
- выдача свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности после внесения изменений в конструкцию — с 1,5 до 4,5 тысячи рублей.
Новые правила для водителей
Изменится медицинское освидетельствование автомобилистов. С осени процедура будет состоять из нескольких этапов:
- Осмотр врача;
- Анализ выдыхаемого воздуха;
- Комплексное исследование организма на содержание психоактивных веществ и алкоголя.
Интересно
Также в автомобилях ГАИ установят умные камеры, которые способны фиксировать нарушения ПДД в потоке машин.
В Москве введут обязательную верификацию личности для пользования сервисами каршеринга. Правила продлятся в тестовом режиме с сентября по ноябрь. Процедуру можно пройти на портале mos.ru.
Кроме того, осенью вырастут штрафы за непропуск на дороге машин с включенными световыми и звуковыми сигналами, то есть мигалками и маячками. Теперь нарушителю будет грозить от 7,5 до 10 тысяч рублей с возможным лишением прав на 6-12 месяцев. Ранее за это платили от 4,5 до 7,5 тысячи рублей и могли забрать водительское удостоверение на срок от трех месяцев до полугода.
Если же у авто нет специальных обозначений, но транспортное средство передвигается с мигалками, то за непропуск водителя могут оштрафовать на 500 рублей.
Запрет делать бизнес в СНТ и на дачах
В России запретили заниматься коммерческой деятельностью на дачном участке или земле в СНТ. Соответствующие поправки внесли в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».
Бизнес в СНТ и на даче ранее тоже был табу, но теперь прописали конкретные виды. К ним относятся:
- открытие на территории СНТ или на дачах объектов для ведения коммерческой деятельности. То есть автосервисы, животноводческие и растениеводческие питомники и фермы, общественные бани и платные сауны, мини-отели, спортзалы, кафе, ларьки или магазины;
- ведение коммерческой деятельности или оказание каких-либо услуг или организация производства. К такому роду бизнеса отнесут столярные цеха, швейные, парикмахерские, салоны красоты;
- ведение масштабного предпринимательства: промышленные пасеки, птичники, тепличные комплексы;
- использование участка как склада, то есть допуск хранения товара для перепродажи.
При этом вести хозяйство и огород для собственных нужд не запрещается. Главное — не мешать соседям и соблюдать санитарные нормы.
Согласно КоАП, за нарушение предусмотрели следующие штрафы:
- От 0,5 до одного процента от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей — для физических лиц;
- От одного до 1,5% от кадастра, но не менее 25 тысяч рублей — для должностных лиц;
- От 1,5 до двух процентов от кадастра, но не менее 100 тысяч рублей — для юрлиц.
Если кадастровую стоимость не удается определить, то:
- От 10 до 25 тысяч рублей — для физлиц;
- От 25 до 50 тысяч — для должностных лиц;
- От 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц.
Изъятие бесхозных земельных участков
Начнут действовать уточненные критерии, которые могут стать основанием для изъятия земельного участка из владения. Вот они:
- нет капитальных строений или хозяйственных построек на участке в течение пяти лет после покупки объекта;
- они не зарегистрированы официально;
- серьезные повреждения построек: разрушенная крыша, стены, фундамент, отсутствие окон или стекол в них. Исключения — аварийные дома или здания, подлежащие сносу;
- сорняки выше одного метра, которые не уничтожают в течение трех лет после покупки участка;
- хлам и мусор занимают больше половины участка, и их не убирают более трех лет;
- наличие деревьев и кустарников, за которыми никто не ухаживает.
Сначала собственнику выдадут предупреждение. Если он не исправит нарушение, то его оштрафуют на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Только после того, как он не исправится, начнут процедуру изъятия через суд.
Однако это случится после трехлетнего срока со дня вступления новых критериев в силу, то есть не ранее марта 2028 года.
Штрафы за передачу данных
Теперь за незаконную передачу абонентского номера другим лицам начнут штрафовать:
- от 30 до 50 тысяч рублей — для обычных граждан;
- от 50 до 100 тысяч — для индивидуальных предпринимателей;
- от 100 до 200 тысяч рублей — для юрлиц.
Нововведение будет бороться с незаконной деятельностью, ради которой обладатели абонентских номеров могут передать их или данные с них третьим лицам.
Передача кода из смс или другой информации для входа на интернет-ресурсы другим людям будет наказываться следующим образом: от 30 до 50 тысяч рублей — для физлиц; от 50 до 100 тысяч — для ИП; от 100 до 200 тысяч — для юрлиц.
Также начнут штрафовать за:
- использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона: от 50 до 80 тысяч рублей — для физлиц; от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц; от 200 до 500 тысяч рублей — для юрлиц;
- нарушение предписаний Роскомнадзора для владельцев VPN-устройств для граждан тоже будет штрафоваться: от 50 до 80 тысяч — для физлиц; от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц; от 200 тысяч до полумиллиона рублей — для юрлиц, при повторении — до миллиона;
- отказ сотрудничать с силовыми структурами в части доступа к базам данных: от 50 до 70 тысяч — физлицо; от 70 до 100 тысяч — ИП; от 300 до 500 тысяч рублей — юрлицо;
- нарушение обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами: до 30 тысяч — для физлиц; до полумиллиона рублей — для должностных лиц; до пяти миллионов и до 10 миллионов при повторении — для юрлиц.
Другие нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года
- С осени можно отказаться от автоматических массовых обзвонов. Если абонент подаст оператору соответствующее заявление, тот новое правило обяжет его блокировать такие звонки;
- Начнутся обязательные медосмотры для проверки репродуктивного здоровья детей с шести лет. С 13 лет они станут ежегодными. Процедура возможна только с согласия родителей, усыновителей или опекунов;
- Перестанут выдавать бумажные медицинские книжки — теперь они будут только электронными. Прежний формат можно использовать, пока в нем не закончатся страницы;
- Начнут по-другому считать отпускные, компенсации, пособия при увольнении. Теперь среднедневной заработок будут умножать на количество рабочих дней в месяце, для почасовой оплаты — количество рабочих часов. В документах указывать виды и размер премий, при этом их можно будет уменьшать за проступки, но на не более чем 20%.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.