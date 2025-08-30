Запрет рекламы, бизнеса в СНТ и обязательный MAX. Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

С первого месяца осени 2025 года в России начнет действовать запрет на размещение рекламы в запрещенных и заблокированных информационных ресурсах, в том числе соцсетях. Соответствующие поправки внесли в федеральные законы «О рекламе» и «О противодействии экстремистской деятельности».

К таковым относятся:

За рекламу могут принять:

Обращение внимания на один товар или услугу;

Пост содержит призыв к действию, а точнее — к покупке;

Анонс события;

Логотип или указание товарного знака.

Привлечь к ответственности смогут как блогера, так и компанию, которая рекламу оплатила.