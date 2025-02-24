Россиянам объяснили, почему на 8 Марта не будет трех выходных

Международный женский день, который традиционно отмечается 8 марта, в 2025 году выпадает на субботу. Но трехдневного отдыха не будет, так как выходной день перенесли на 13 июня. Об этом рассказала РИА «Новости» эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«На Международный женский день (8 марта) длинных выходных в этом году не будет, несмотря на то что праздничная дата выпала на выходной (суббота). Этот день отдыха перенесен на июнь», — отметила Владимирова.

По ее словам, в соответствии с постановлением правительства выходной день перенесли на пятницу, 13 июня. Таким образом, россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд в честь Дня России.

Россияне остались без длинных выходных в феврале и марте. В 2025 году День защитника Отечества выпал на воскресенье. Поэтому праздничный выходной перенесли на четверг, 8 мая.