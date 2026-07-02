Россиянам объяснили, можно ли сократить рабочий день за счет обеда

Юрист Южалин: сократить рабочий день за счет обеда можно с разрешения начальства

Работник сможет уйти домой пораньше в счет неиспользованного обеденного перерыва только в том случае, если такая возможность предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка. Об этом руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин сообщил РИА «Новости» .

«Если режим рабочего времени предусматривает, например, возможность для работника использовать перерыв на обед в удобное для него время, теоретически работник может перенести перерыв на конец рабочего дня, тем самым сократив рабочий день», — сказал он.

В реальности это маловероятно, так как обычно, по информации Южалина, руководство вводит точное время обеденного перерыва. Режим рабочего времени указан в трудовом договоре и правилах внутреннего распорядка.

Ранее Минтруда сократил в четыре раза список запрещенных женщинам профессий. Благодаря внедрению безопасных методов производства они могут трудиться в горной промышленности и других сферах.