Новые профессии стали доступны для женщин

Баталина: перечень запрещенных в РФ профессий для женщин сократили в четыре раза

Список запрещенных профессий для женщин стал короче в России более чем в четыре раза. Об этом на II Форуме женщин Севера сообщила первый заместитель главы Минтруда Ольга Баталина.

По ее словам, женщины могут работать и на автоматизированных линиях горной промышленности.

«Перечень сегодня сокращен более чем в четыре раза», — отметила Баталина.

Замглавы ведомства уточнила, что ряд профессий для женщин раньше были недоступными из-за физических ограничений, а также вредных и опасных условий.

Замминистра добавила, что благодаря внедрению безопасных методов производства и цифровизации появилось больше профессий, которые раньше считались только мужскими.

В Санкт-Петербурге женщины составляют 60% от всех соискателей работы. Представительниц прекрасного пола в основном интересуют вакансии секретариата и в области административно-хозяйственной деятельности.