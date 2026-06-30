Новые профессии стали доступны для женщин
Баталина: перечень запрещенных в РФ профессий для женщин сократили в четыре раза
Список запрещенных профессий для женщин стал короче в России более чем в четыре раза. Об этом на II Форуме женщин Севера сообщила первый заместитель главы Минтруда Ольга Баталина.
По ее словам, женщины могут работать и на автоматизированных линиях горной промышленности.
«Перечень сегодня сокращен более чем в четыре раза», — отметила Баталина.
Замглавы ведомства уточнила, что ряд профессий для женщин раньше были недоступными из-за физических ограничений, а также вредных и опасных условий.
Замминистра добавила, что благодаря внедрению безопасных методов производства и цифровизации появилось больше профессий, которые раньше считались только мужскими.
В Санкт-Петербурге женщины составляют 60% от всех соискателей работы. Представительниц прекрасного пола в основном интересуют вакансии секретариата и в области административно-хозяйственной деятельности.