Невинная забава или духовное растление? Какие страшные тайны скрывает Хеллоуин
Депутат Милонов: Хеллоуин нужно приравнять к сектантству и запретить
Российские депутаты призвали приравнять Хеллоуин к пропаганде сатанизма* и запретить праздник на законодательном уровне. По мнению парламентариев, он угрожает российским традиционным ценностям. Что же такое Хеллоуин, почему его отмечают миллионы людей, и как связаны современные гуляния с древними традициями?
Хеллоуин: что за праздник, как его отмечают и откуда он взялся
За последнее десятилетие Хеллоуин стал популярным не только на Западе, но и по всему миру, включая Россию. Этот таинственный праздник ежегодно отмечают 31 октября — в канун Дня всех святых.
История Хеллоуина
История Хеллоуина уходит корнями в древние кельтские традиции — к празднику Самайн с его ритуалами. Он знаменовал конец светлой части года и наступление темной зимы. Для кельтов это был не только день сбора урожая, но и своего рода Новый год.
Считалось, что в ночь с 31 октября на 1 ноября стирается граница между миром живых и мертвых, и духи могут свободно проникать в дома. Чтобы защититься от них, люди наряжались в звериные шкуры, разжигали большие костры и гадали.
Люди приносили жертвы и создавали ритуальные символы из овощей. Сначала это была репа, затем — тыква. С приходом христианства папа Григорий III установил 1 ноября День всех святых. Ночь перед ним стала называться All Hallows Eve, а позже превратилась в Halloween.
В XIX–XX веках Хеллоуин попал в США вместе с ирландскими и шотландскими мигрантами. Праздник быстро приобрел новый, коммерческий и развлекательный характер. Появилось массовое изготовление декораций и тематические вечеринки. Традиция выпрашивать сладости у соседей тоже прижилась.
Символы Хеллоуина и их значения
Хеллоуин богат символами, каждый из которых имеет свою историю и глубокий смысл. Самый известный из них — фонарь Джека (Jack-o'-lantern). Изначально его вырезали из репы.
Легенда гласит, что хитрый кузнец Джек обманул дьявола и был обречен на вечные скитания между мирами. Чтобы освещать свой путь, он использовал свечу в полой репе. В Америке репу заменили тыквой — более яркой и крупной.
Ведьмы, котлы, черные кошки и летучие мыши — все это отголоски культа Матери-Земли и символы магии, смерти и страхов. Костюмы, от звериных шкур до современных нарядов из фильмов ужасов и поп-культуры, воплощают идею защиты или маскировки от злых духов.
«Сладость или гадость» (Trick or Treat) — это традиция, уходящая корнями в древний обряд угощения гостей. Раньше лакомства просили не только дети, но и бедняки, которые взамен обещали святую молитву. Теперь это веселая игра, а отказ хозяев считается плохой приметой.
Как отмечают Хеллоуин
Сегодня Хеллоуин в США и Европе — время парадов, ярких костюмов, тематических вечеринок и украшения домов.
Перед праздником дворы преображаются: фонари, искусственная паутина, скелеты и летучие мыши создают мистическую атмосферу. Дети с радостью обходят дома с корзинами, выкрикивая «Trick or Treat», в ожидании сладких угощений.
Дети также участвуют в квестах, тематических карнавалах и мастер-классах. Эти мероприятия проходят в школах, общественных центрах и торговых комплексах. На карнавалах устраивают конкурсы на лучший костюм и рисунки, а также разнообразные активные игры. Все это создает атмосферу веселья и таинственности.
Как празднуют Хеллоуин в России
Хеллоуин в России начали отмечать в 1990-х годах, после распада СССР. Сначала это был новый праздник для молодежи, знакомой с западной культурой. Постепенно он стал популярным: клубы и рестораны устраивают тематические вечеринки, а маркетплейсы предлагают декорации и аксессуары.
Но Хеллоуин в России отличается от американского. Он менее популярен среди детей, а взрослые больше фокусируются на юморе, косплее и тематических фотосессиях.
В России нет прямого запрета на Хеллоуин, но в 2023 году некоторые регионы ввели ограничения на его празднование в школах, ссылаясь на указ президента о духовно-нравственных ценностях. Также звучали предложения законодательно запретить этот праздник и ввести штрафы для компаний и соцсетей, рекламирующих и продающих товары, связанные с Хеллоуином.
Общество и церковь относятся к этому празднику неоднозначно. Православная церковь регулярно критикует Хеллоуин, а государственные деятели предлагают отмечать вместо него «День страшных сказок».
Почему в России предложили признать Хеллоуин пропагандой сатанизма?
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, возглавляющий движение «Россия Православная», предложил приравнять Хеллоуин к пропаганде сатанизма*, чтобы россияне не отмечали этот праздник. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой. Ru»..
«Западный праздник, чуждый нашей культуре и духовным основам, активно навязывается нашему обществу, и в первую очередь — детям. Его символика, связанная с нечистой силой и мраком, оказывает деструктивное влияние на неокрепшую психику подрастающего поколения и подрывает наши традиционные ценности», — сказал он.
Иванов убежден, что этот праздник следует запретить на уровне закона.
По своей сути и воздействию на сознание людей пропаганда Хеллоуина приравнивается к пропаганде сатанизма*. Оба этих явления пропагандируют оккультизм и отвергают базовые нравственные ориентиры, на которых веками строилась наша страна. Мы не можем оставаться в стороне и безучастно наблюдать за этим духовным растлением.
Михаил Иванов
Депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная»
Общественник объяснил, что инициатива направлена на защиту культурного суверенитета России. Главная цель — защитить общество от агрессивного распространения чуждых идеологий, которые скрываются под маской безобидных развлечений. Он подчеркнул, что у России есть своя богатая история, свои великие праздники и герои. Важно воспитывать молодежь на основе духовно-нравственных ценностей Родины, а не на заимствованных идеях.
Депутат Госдумы, замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с 360.ru отметил, что рад тому, что брянский депутат присоединился к повестке непринятия праздника Хеллоуин.
Праздник Хеллоуин, если отталкиваться от его истоков, от его природы, является праздником языческим. То есть его празднование, безусловно, имеет религиозную природу. Возможно ли проведение публичных мероприятий в рамках незарегистрированных религиозных организаций? Конечно, нет. Поэтому, по большому счету, их действия и активность по празднованию Хеллоуина должна приравниваться к сектантству и быть запрещена.
Виталий Милонов
депутат Госдумы, замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства
Если люди хотят отмечать религиозный праздник, то им нужно зарегистрировать свою религиозную организацию в Министерстве юстиции.
«И тогда заявляйте себя в качестве потомственных друидов и празднуйте сколько хотите», — подчеркнул депутат.
* «Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России.