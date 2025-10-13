Невинная забава или духовное растление? Какие страшные тайны скрывает Хеллоуин

Российские депутаты призвали приравнять Хеллоуин к пропаганде сатанизма* и запретить праздник на законодательном уровне. По мнению парламентариев, он угрожает российским традиционным ценностям. Что же такое Хеллоуин, почему его отмечают миллионы людей, и как связаны современные гуляния с древними традициями?

Хеллоуин: что за праздник, как его отмечают и откуда он взялся

За последнее десятилетие Хеллоуин стал популярным не только на Западе, но и по всему миру, включая Россию. Этот таинственный праздник ежегодно отмечают 31 октября — в канун Дня всех святых.

История Хеллоуина

История Хеллоуина уходит корнями в древние кельтские традиции — к празднику Самайн с его ритуалами. Он знаменовал конец светлой части года и наступление темной зимы. Для кельтов это был не только день сбора урожая, но и своего рода Новый год.

Считалось, что в ночь с 31 октября на 1 ноября стирается граница между миром живых и мертвых, и духи могут свободно проникать в дома. Чтобы защититься от них, люди наряжались в звериные шкуры, разжигали большие костры и гадали.

Люди приносили жертвы и создавали ритуальные символы из овощей. Сначала это была репа, затем — тыква. С приходом христианства папа Григорий III установил 1 ноября День всех святых. Ночь перед ним стала называться All Hallows Eve, а позже превратилась в Halloween.

В XIX–XX веках Хеллоуин попал в США вместе с ирландскими и шотландскими мигрантами. Праздник быстро приобрел новый, коммерческий и развлекательный характер. Появилось массовое изготовление декораций и тематические вечеринки. Традиция выпрашивать сладости у соседей тоже прижилась.

Символы Хеллоуина и их значения

Хеллоуин богат символами, каждый из которых имеет свою историю и глубокий смысл. Самый известный из них — фонарь Джека (Jack-o'-lantern). Изначально его вырезали из репы.

Легенда гласит, что хитрый кузнец Джек обманул дьявола и был обречен на вечные скитания между мирами. Чтобы освещать свой путь, он использовал свечу в полой репе. В Америке репу заменили тыквой — более яркой и крупной.

Ведьмы, котлы, черные кошки и летучие мыши — все это отголоски культа Матери-Земли и символы магии, смерти и страхов. Костюмы, от звериных шкур до современных нарядов из фильмов ужасов и поп-культуры, воплощают идею защиты или маскировки от злых духов.

«Сладость или гадость» (Trick or Treat) — это традиция, уходящая корнями в древний обряд угощения гостей. Раньше лакомства просили не только дети, но и бедняки, которые взамен обещали святую молитву. Теперь это веселая игра, а отказ хозяев считается плохой приметой.