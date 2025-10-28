Депутат Ветров призвал отмечать в школах фестиваль урожая вместо Хэллоуина

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров предложил школьникам отмечать фестиваль урожая вместо Хэллоуина. С копией обращения на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова ознакомился сайт RT .

Депутат отметил, что в стране активно продвигается празднование Хэллоуина, который пропагандирует оккультизм. Этот праздник наносит вред морально-нравственному воспитанию молодых россиян, добавил Ветров.

Парламентарий считает, что стремление молодежи к совместному празднованию можно направить в продуктивное русло.

«Прошу вас рассмотреть возможность вытеснения и замены деструктивного Хэллоуина традиционным фестивалем урожая», — говорится в обращении.