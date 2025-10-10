Россиянам объяснили, как установить секретный код для СФР

Социальный фонд России (СФР) разработал правила установки скрытого кода, который потребуется для доступа к информации о положенных россиянам пособиях, мерах поддержки, льготах и пенсионных выплатах. Новые правила начали действовать с 10 октября этого года, сообщил РБК .

Для установки кода нужно посетить любое отделение фонда независимо от места жительства и предоставить следующие документы.

заявление на установку защитного кода;

паспорт;

СНИЛС.

В заявлении нужно будет указать сам код и номер телефона, который будут использовать для звонков в СФР. При обращении с другого номера понадобятся паспортные данные и СНИЛС. Сменить защитный код можно будет при повторном визите в отделение фонда.

