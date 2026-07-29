Россиянам объяснили, как не остаться без компенсации при затоплении квартиры

Важней всего при затоплении соседями составить акт о заливе. Без этого документа суд может встать на сторону виновника. Об этом депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил ТАСС .

Он объяснил, что для получения компенсации за ущерб нужно в первые часы после ЧП действовать последовательно. Для начала Свищев посоветовал перекрыть воду и отключить электричество в квартире, затем снять масштабы залива на камеру и вызвать представителя управляющей компании. Только после составления акта залива и проведения независимой оценки имеет смысл направлять досудебную претензию соседу.

«Акт от управляющей компании — ваш главный документ. Без него суд не примет вашу сторону», — сказал депутат.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, как перекрыть воду, если владельцы аварийной квартиры не выходят на связь. По его словам, прорыв локализуют в течение получаса.