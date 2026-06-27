Юрист назвал главную ошибку, которую допускают жильцы пострадавших от затопления квартир

При заливе квартиры пострадавшим следует требовать от управляющей компании правильного составления акта, иначе компенсацию получить будет сложно. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы, Константин Крохин.

Крохин объяснил, что акт о заливе обязана составить именно управляющая компания, осмотрев квартиру и поднявшись к виновнику аварии. По закону на оформление документа отводится 12 часов с момента обращения в аварийно-диспетчерскую службу.

«Необходимо обратиться в управляющую организацию, чтобы она осмотрела вашу квартиру, поднялась наверх и по результатам составила акт. В акте должны быть указаны причины, если их удалось установить, и последствия, в том числе должна быть опись повреждений», — рассказал юрист.

Главной ошибкой пострадавших эксперт назвал подписание акта без проверки перечня повреждений. Если в документе что-то не указано, доказать это повреждение впоследствии становится практически невозможно.

«Надо в первую очередь обратить внимание, чтобы все повреждения были указаны в акте. Если в акте чего-то нет, надо требовать его переделать, потому что это ключевой документ», — подчеркнул Крохин.

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