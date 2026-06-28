Эксперт по ЖКХ Бондарь посоветовал правильно фиксировать ущерб в случае затопления квартиры соседями

Если квартиру затопило из-за соседей сверху, которые уехали в отпуск, необходимо правильно зафиксировать ущерб и обратиться за компенсацией. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Москве 24» , какие шаги следует предпринять.

По словам эксперта, в такой ситуации не нужно паниковать и пытаться самостоятельно вскрывать чужую дверь. Право на неприкосновенность жилища охраняется законом. Первым делом нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, которая в течение 30 минут должна локализовать повреждение.

Управляющая компания может вскрыть помещение, если жильцы уехали на долгий срок. Для этого она может привлечь сотрудников МЧС и полицию. В течение 12 часов после обращения УК обязана составить официальный акт о заливе, где детально описываются испорченные вещи и указывается причина аварии. Если коммунальщики затягивают процесс, жильцы могут составить такой акт сами, пригласив соседей в качестве свидетелей.

Собственнику стоит собрать доказательства для последующего возмещения расходов, зафиксировав все повреждения отделки и техники на фото или видео. Для точного расчета стоимости ремонта привлекается независимый эксперт. Получив от него отчет, следует направить виновному в потопе письменное требование о добровольном покрытии расходов.