Соцфонд предупредил о досрочных выплатах семьям с детьми перед майскими праздниками

Перед майскими праздниками Социальный фонд пересчитает все детские пособия российским семьям, деньги перечислят до конца апреля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

В фонде уточнили, что до 30 апреля выплату получат на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Деньги не по обычному графику получат семьи, использующие безналичную выплату. Если же средства доставляет почта, то выплата состоится до 25 мая.

Исключение также сделают для семей, получающих ежемесячную выплату из материнского капитала, деньги им придут 5 мая.

Ранее в Госдуме разъяснили, кто из российских пенсионеров сможет получить 80 тысяч рублей. Новые меры социальной поддержки для ряда категорий граждан вступят в силу с мая 2025 года.