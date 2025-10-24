Россиянам объяснили, как избежать шестидневной рабочей недели в октябре

«Если у вас остались дни ежегодного оплачиваемого отдыха, можно взять один-два дня из остатка», — объяснила она.

По словам юриста, многие работники перед праздниками делают именно так, чтобы получить полноценные четыре дня отдыха. Отпуск за свой счет можно взять с любой формулировкой. У отдельных категорий работников, например, пенсионеров и инвалидов, есть право на такие дни по закону, поэтому работодатель не может ответить отказом.

Также россияне могут избежать выхода на работу в субботу, если сдадут кровь. Романова напомнила, что доноров освобождают от работы в день процедуры с сохранением заработка.

Четвертый способ — диспансеризация. Каждому работнику на прохождение медосмотра положен оплачиваемый день, а для людей предпенсионного возраста — два дня в год. Также юрист посоветовала попробовать договориться с начальством и исключить субботу из графика.

Клинический психолог Ангелина Сурина ранее предупредила о возможных головных болях из-за шестидневной рабочей недели.