Россиянам объяснили действия при украденном на Госуслугах паспорте

Мошенники все чаще подделывают паспорта граждан, воспользовавшись украденной информацией с аккаунта Госуслуг. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм» , как избежать проблем.

По его словам, с похищенным паспортом могут сделать все, что угодно: взять кредит или зарегистрировать нелегальных мигрантов на жилой площади. Поэтому после взлома аккаунта нужно действовать максимально быстро.

«В течение ближайших 30 дней нужно проверить, не зарегистрированы ли в доме или квартире посторонние люди. Проверьте, не было ли сделок с недвижимостью, закажите выписку ЕГРН», — заявил юрист.

Соловьев призвал также аннулировать паспорт в МВД, но указать, что его похитили и могут использовать для участия в преступных схемах.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с продажей ответов ЕГЭ.