Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с продажей ответов ЕГЭ

Фото: Медиасток.рф

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества, связанной со сдачей ЕГЭ. Злоумышленники предлагают выпускникам купить ответы на экзамены и выдают жертвам фальшивые данные.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, мошенники связываются с потенциальными жертвами в соцсетях и предлагают купить решения экзаменационных вариантов. После получения денег выпускникам отправляют фальшивые ответы, файлы с вирусами или вообще ничего.

В ведомстве напомнили, что пробрести ответы на ЕГЭ невозможно, задания создают в условиях строгой секретности с технологией многоступенчатой защиты. Варианты между регионами распределяет компьютер.

«В день ЕГЭ в пункте проведения экзамена с помощью специального токена производится дешифровка заданий, до начала экзамена никто не знает, какой вариант попадется выпускнику», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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