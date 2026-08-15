Россиянам назвали условие для назначения пенсии более 40 тысяч рублей

Доцент Балынин: пенсия составит 40 тысяч рублей, если человек накопит 200 ИПК

Пенсия россиянина составит более 40 тысяч рублей, если он накопит 200 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета Игорь Балынин.

По его словам, при наличии 200 ИПК к моменту назначения страховой пенсии размер выплат составит 40,9 тысячи рублей.

«Они могут быть сформированы при ежегодных 5,714 ИПК на протяжении 35 лет», — сказал Балынин.

Доцент добавил, что для расчета страховой пенсии нужно умножить на стоимость одного ИПК на число пенсионных баллов, а затем к полученной сумме сложить фиксированную выплату.

Например, в 2026 году стоимость одного ИПК составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9 584,69 рубля.

Пенсия по старости в России в 2026 году составила 27,2 тысячи рублей в месяц. Сумма за год выросла более чем на две тысячи рублей.