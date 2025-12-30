Россиянам назвали стоимость пенсионного балла в 2026 году

Стенякина: один пенсионный балл в 2026 году будет стоить 65,6 тысячи рублей

В 2026 году стоимость добровольной покупки пенсионных баллов для назначения страховой пенсии существенно вырастет. Об этом ТАСС сообщила депутат Екатерина Стенякина.

По ее словам, такая возможность доступна гражданам, которым не хватает индивидуального пенсионного коэффициента или стажа. Будущий пенсионер может подать заявление в Социальный фонд России и добровольно вступить в отношения по обязательному пенсионному страхованию. Однако цена такого решения в 2026 году вырастет.

«В 2026 году стоимость дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тысячи рублей», — сказала Стенякина.

В 2025 году эта сумма равнялась 60,4 тысячи рублей. Всего в календарный год можно докупить максимум 8,7 балла, но приобретенный стаж не должен превышать половины от требуемого.

