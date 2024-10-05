Россиянам назвали способ получать более высокую пенсию

Чтобы претендовать на более высокую пенсию в старости, россиянам нужно работать «в белую», получить необходимое количество пенсионных баллов и выработать соответствующий стаж. Об этом Lenta.ru сообщила депутат Светлана Бессараб.

Также она призвала по возможности откладывать пенсионные сбережения.

«Сейчас государство предоставляет возможность софинансирования. Нужно пользоваться этими возможностями, потому что можно получить порядка 360 тысяч рублей», — сказала парламентарий.

Бессараб отметила, что сегодня в России нет пенсий ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в различных регионах. Если же пенсионер получает меньше, то он не смог выработать стаж, либо вовсе не работал. В этом случае он претендует лишь на социальную пенсию.

Ранее стало известно, когда в 2025 году может произойти индексация пенсий.