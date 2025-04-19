Россиянам назвали отрасли, где особенно востребованы пенсионеры

Опытные специалисты пенсионного возраста остаются востребованными на российском рынке труда, особенно в отраслях, испытывающих нехватку молодых квалифицированных кадров. Об этом рассказал агентству «Прайм» Анатолий Баранов, член Центрального Совета Независимого профсоюза «Новый Труд».

Наибольший спрос на пенсионеров, по словам эксперта, наблюдается в первичном звене здравоохранения, на высококвалифицированных рабочих местах, в сферах образования, науки, юриспруденции, финансов, экономики, сельского хозяйства и инженерных специальностей. В этих областях можно не только продолжать работать, но и расти профессионально.

По словам эксперта, современный рынок труда предлагает возможности для людей старшего поколения, однако они должны быть готовы осваивать новые технологии и форматы работы. Работодателям же необходимо создавать условия для переобучения, а кадровым специалистам — менять подходы к поиску сотрудников.

«Пока потенциальный работодатель листает „доски объявлений“, потенциальный сотрудник обзванивает друзей и знакомых. Или просто ждет, что его позовут — он же и правда классный специалист. А не зовут, хотя очень нужен», — резюмировал Баранов.

Ранее депутат Госдумы предложил сделать, чтобы размер пенсии был не ниже стоимости потребительской корзины.