Миронов предложил сделать размер пенсии не ниже цены потребительской корзины

Размер пенсии должен быть не ниже стоимости потребительской корзины. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат ГД Сергей Миронов. Его процитировало РИА «Новости» .

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года. Миронов поддержал это решение.

Однако, по его словам, такая мера вряд ли существенно улучшит материальное положение пенсионеров. Официальный уровень инфляции, по которому корректируются выплаты, значительно ниже реального роста цен на товары первой необходимости.

«Но главное, что мы ставим в зависимость миллионы людей, честно работавших всю жизнь, от экономической конъюнктуры. Не будет роста доходов фонда — не будет и прибавки к пенсии», — сказал он.

Политик предложил закрепить минимальную пенсию на уровне потребительской корзины, а также расширить ее состав — добавить больше качественных продуктов и непродовольственных товаров. По его словам, это одно из ключевых предложений «Справедливой России».

Еще Миронов призвал вернуть пенсионный возраст до 55-60 лет, а выплаты пенсионерам рассчитывать на основании стажа, размера зарплаты и условий работы. При этом пенсия должна быть не ниже 40% прежнего заработка.