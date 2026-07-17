Россиянам назвали крайний срок обращения за унаследованными пенсионными накоплениями
Депутат Новичков: наследники получат пенсионные накопления усопшего по заявлению
Близкие покойного могут получить его пенсионные накопления, подав заявление в течение полугода после его смерти. Об этом депутат Госдумы Николай Новичков сообщил РИА «Новости».
«Пенсионные накопления — это заработанные человеком деньги, и после его смерти они не должны просто исчезнуть. Но автоматически родственникам их не перечисляют», — сказал он.
Важно не упустить предусмотренный законом срок в шесть месяцев после смерти, предупредил депутат. Заявление примет Соцфонд России, если покойный копил на пенсию в нем, либо выбранный им негосударственный пенсионный фонд.
Новичков сообщил, что в некоторых случаях люди еще при жизни указывают правопреемников. Если это не сделано, то деньги получат наследники первой очереди, а именно дети, родители и супруги.
Ранее президент Национальной ассоциации НПФ Сергей Беляков дал совет, как накопить миллион рублей к пенсии. Подойдут продукты банков и фондов.