Россиянам назвали крайний срок обращения за унаследованными пенсионными накоплениями

Близкие покойного могут получить его пенсионные накопления, подав заявление в течение полугода после его смерти. Об этом депутат Госдумы Николай Новичков сообщил РИА «Новости» .

«Пенсионные накопления — это заработанные человеком деньги, и после его смерти они не должны просто исчезнуть. Но автоматически родственникам их не перечисляют», — сказал он.

Важно не упустить предусмотренный законом срок в шесть месяцев после смерти, предупредил депутат. Заявление примет Соцфонд России, если покойный копил на пенсию в нем, либо выбранный им негосударственный пенсионный фонд.

Новичков сообщил, что в некоторых случаях люди еще при жизни указывают правопреемников. Если это не сделано, то деньги получат наследники первой очереди, а именно дети, родители и супруги.

Ранее президент Национальной ассоциации НПФ Сергей Беляков дал совет, как накопить миллион рублей к пенсии. Подойдут продукты банков и фондов.