Адвокат Кузьминова сообщила, что по наследству можно получить лишь накопительную часть пенсии

Адвокат Татьяна Кузьминова сообщила в беседе с Life.ru , что пенсионные накопления входят в наследственную массу.

По словам эксперта, получить можно лишь накопительную часть пенсии. На страховую часть пенсии нормы наследственного права не распространяются.

«Помимо движимого и недвижимого имущества, денежных вкладов, в наследственную массу входят и пенсионные накопления наследодателя», — отметила специалист.

Она пояснила, что претендовать на пенсионные накопления могут как родственники, так и люди, включенные наследодателем в завещание.