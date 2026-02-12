Адвокат Кузьминова сообщила, что по наследству можно получить лишь накопительную часть пенсии
Адвокат Татьяна Кузьминова сообщила в беседе с Life.ru, что пенсионные накопления входят в наследственную массу.
По словам эксперта, получить можно лишь накопительную часть пенсии. На страховую часть пенсии нормы наследственного права не распространяются.
«Помимо движимого и недвижимого имущества, денежных вкладов, в наследственную массу входят и пенсионные накопления наследодателя», — отметила специалист.
Она пояснила, что претендовать на пенсионные накопления могут как родственники, так и люди, включенные наследодателем в завещание.