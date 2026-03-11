Россиянам рассказали, как накопить миллион к пенсии

Беляков: миллион рублей к пенсии можно накопить с помощью ПДС

Накопить один миллион рублей к пенсии можно с помощью программы долгосрочных сбережений и продуктов негосударственных пенсионных фондов. Об этом президент Национальной ассоциации НПФ Сергей Беляков рассказал агентству «Прайм» .

Беляков посоветовал обратить внимание на предложения негосударственных пенсионных фондов. По его словам, Банк России строго регулирует работу таких финансовых институтов, а консервативные стратегии лучше показывают себя в накоплениях на будущее.

«Оптимальное решение — использование продуктов НПФ, чья деятельность строго регулируется Банком России. Консервативные стратегии фондов работают максимально эффективно именно в долгосрочной перспективе, гарантируя стабильный рост и сохранность пенсионных сбережений», — сказал президент ассоциации.

В качестве примера он привел программу долгосрочных сбережений. Так, при ежемесячном доходе 100 тысяч рублей для накопления одного миллиона к 55 годам хватило бы 1,7 тысячи рублей в месяц.

Он добавил, что итоговую сумму можно увеличить, если перевести в ПДС пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного обеспечения и реинвестировать налоговые вычеты.

Ранее в Госдуме предложили передавать пенсионные баллы по наследству. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, выступивший автором инициативы.