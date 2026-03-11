Россиянам рассказали, как накопить миллион к пенсии
Беляков: миллион рублей к пенсии можно накопить с помощью ПДС
Накопить один миллион рублей к пенсии можно с помощью программы долгосрочных сбережений и продуктов негосударственных пенсионных фондов. Об этом президент Национальной ассоциации НПФ Сергей Беляков рассказал агентству «Прайм».
Беляков посоветовал обратить внимание на предложения негосударственных пенсионных фондов. По его словам, Банк России строго регулирует работу таких финансовых институтов, а консервативные стратегии лучше показывают себя в накоплениях на будущее.
«Оптимальное решение — использование продуктов НПФ, чья деятельность строго регулируется Банком России. Консервативные стратегии фондов работают максимально эффективно именно в долгосрочной перспективе, гарантируя стабильный рост и сохранность пенсионных сбережений», — сказал президент ассоциации.
В качестве примера он привел программу долгосрочных сбережений. Так, при ежемесячном доходе 100 тысяч рублей для накопления одного миллиона к 55 годам хватило бы 1,7 тысячи рублей в месяц.
Он добавил, что итоговую сумму можно увеличить, если перевести в ПДС пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного обеспечения и реинвестировать налоговые вычеты.
