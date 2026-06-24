Россиянам назвали бюджетные города для экскурсионного отдыха
АТОР: Москва и Петербург лидируют по экскурсионным направлениям
Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород среди популярных экскурсионных направлений стали самыми бюджетными городами страны в июле по стоимости проживания. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В топ экскурсионных направлений по популярности также вошли Карелия, Казань и Екатеринбург.
По данным ассоциации, в Москве и Санкт-Петербурге стоимость суток проживания примерно одинаковая — в среднем до 8,5 тысяч рублей. Средняя цена за ночь в гостинице категории 4 звезды в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде составит около 8,9 тысячи рублей, уточнили в АТОР.
Среди самых доступных направлений по стоимости жилья также находятся Мурманск, Петрозаводск и Казань. Здесь тарифы на аналогичные отели составят до 10,3 тысячи рублей.
В зарубежном отдыхе любимым направлением для россиян осталась Турция.