Турция осталась лидером зарубежного отдыха россиян

РСТ: Китай поднялся на второе место по летнему отдыху у россиян

Турция продолжает удерживать первое место в списке самых востребованных заграничных направлений у россиян летом 2026 года. Об этом 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Через хабы Стамбула российские туристы также добираются до Молдавии, Италии, Франции, Черногории или других европейских государств.

«Главная интрига лета — взлет Китая. Рост продаж билетов составил 117% к прошлому году, страна поднялась с третьего места на второе, потеснив ОАЭ. КНР активнее используется как транзитный хаб для перелетов в страны Азии, прежде всего во Вьетнам и Индонезию», — добавили в РСТ.

На третьем месте остались ОАЭ, которые часто рассматривают как удобную точку для пересадки на Мальдивы. Такой маршрут иногда обходится даже дешевле прямого перелета.

Ранее стало известно, что россияне начали в четыре раза чаще летать на Бали.