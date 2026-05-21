Россиянам напомнили, в каких случаях можно вернуть испорченный продукт

Юрист Сбитнев: некачественный продукт можно вернуть в магазин без упаковки

Покупатель может вернуть в магазин некачественный продукт даже без упаковки и после того, как часть товара уже употребил. Об этом напомнил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев в беседе с ТАСС .

Юрист напомнил, что продавец обязан выставлять товар, который соответствует требованиям и пригоден для использования по назначению.

«Согласно закону „О защите прав потребителей“, покупатель имеет право потребовать замены на товар этой же марки или другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены. <…> Потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, либо незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом, а также отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы», — сказал Сбитнев.

Он подчеркнул, что вскрытая упаковка не влияет на право потребителя заявить о недостатках и магазин не вправе отказать в возврате товара.

«Закон „О защите прав потребителей“ не ставит условия возврата товара ненадлежащего качества в зависимости от вскрытия или невскрытия упаковки», — пояснил Сбитнев.

По его словам, покупатель также имеет право осмотреть или попробовать товар, чтобы подтвердить наличие брака.

Ранее Сбитнев напомнил, что если на кассе цена товара оказалась выше, чем на ценнике, магазин обязан продать его по стоимости, указанной на информационной карточке.