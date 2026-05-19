Россиянам рассказали, как вернуть переплату в магазине

Если на кассе выясняется, что цена товара отличается от указанной на ценнике, покупатель вправе требовать продажи по цене, обозначенной на информационном стенде. Такую информацию озвучил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев в интервью ТАСС .

По словам юриста, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей продавцы обязаны предоставлять достоверную информацию о товарах. При обнаружении расхождения в стоимости Сбитнев рекомендует сообщить об этом кассиру и потребовать от продавца исправления ситуации, написал «Ридус».

«В большинстве случаев разногласия по ценам решаются в пользу покупателя, поскольку торговые предприятия заинтересованы в сохранении своей репутации», — отметил он.

Если решить вопрос мирно не удается и товар уже оплачен, следует зафиксировать расхождение в цене, сфотографировав ценник. Далее необходимо составить претензию и направить ее на юридический адрес магазина или вручить под расписку уполномоченному представителю с просьбой вернуть разницу в цене или расторгнуть договор.

В случае игнорирования претензии в течение 10 дней или отказа магазина возместить переплату покупатель имеет право подать иск в суд для взыскания разницы в стоимости, а также требовать компенсации за моральный ущерб и штрафа за несоблюдение требований в добровольном порядке.