Россиянам напомнили о субсидиях на оплату ЖКХ

Ряд россиян имеют право на получению субсидии на оплату услуг ЖКХ. Об этом в разговоре с РИА «Новости» напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Речь идет о гражданах России, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи — пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, инвалиды и семьи участников специальной военной операции.

«Право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ имеют граждане Российской Федерации, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. Получателями могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма», — сказал депутат.

Размер субсидии составлять разницу между фактическими расходами и допустимой долей, регулируемой региональными нормативами. Федеральный норматив составляет не более 22% от совокупного дохода семьи, в то время как в ряде других регионов он может быть меньше. Например, 10% для жителей Москвы и Севастополя, 15% в Крыму, 14% в Санкт-Петербурге и 12% для одиноко проживающих пенсионеров Свердловской области.

Получить субсидию можно, подав заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение социальной защиты населения по месту жительства. Для этого понадобится комплект документов: паспорта всех членов семьи, справки о доходах за шесть месяцев, документы на жилье, квитанции об оплате ЖКУ, справку о составе семьи.

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