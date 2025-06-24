Стипендии студентам в России хотят повысить до прожиточного минимума

Правительство России готово обсудить возможность увеличения размера стипендий студентам до прожиточного минимума. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум, <…> то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни», — сказал он.

Чернышенко также рассказал, что в свои студенческие годы, как и многие студенты, подрабатывал параллельно получению образования. Он высказал мнение, что обучающиеся обязательно должны попытаться совмещать работу и учебу.

Вице-премьер напомнил, что на данный момент более миллиона студентов получают стипендии от трех до 15 тысяч рублей. Кроме того, в России существуют гранты и увеличенные стипендии — до 30 тысяч рублей именные от президента, и до 20 тысяч — от председателя правительства Михаила Мишустина.

В этом году в среднем по стране прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 19 329 рублей. Его размер отличается в зависимости от региона.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин призвал повысить стипендии студентов, обучающихся на технических направлениях.