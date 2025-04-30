Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 30 апреля

Рабочий день 30 апреля в России будет сокращенным на один час. Об этом россиянам в беседе с РИА «Новости» напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«На майские праздники выходными станут периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Поскольку 1 мая — праздничный день, рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час», — отметила Подольская.

Специалист напомнила, что рабочий день 7 мая не будет сокращенным, так как 8 мая — выходной, перенесенный с 23 февраля.

Эксперт добавила, что в мае 2025 года будет 18 рабочих дней, поэтому брать отпуск в этом месяце невыгодно.

В предстоящие майские праздники в Подмосковье изменится расписание общественного транспорта. В праздничные дни автобусы будут ходить по расписанию выходного дня. ЦППК назначила 60 дополнительных экспрессов.