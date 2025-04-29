Режим работы поездов и автобусов изменят в Подмосковье в майские праздники

В предстоящие майские праздники в Подмосковье изменится расписание общественного транспорта. Режим работы скорректируют для поездов и автобусов.

С 1 по 4 ма, а также с 8 по 11 число автобусы в Подмосковье будут ходить по субботнему расписанию. На маршруты выйдут более 6,5 тысячи машин, из которых 4,6 тысячи — из автопарка «Мострансавто».

Пригородные поезда 30 апреля и 7 мая будут следовать по пятничному расписанию, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая — по субботнему, 4 и 11 мая — по воскресному.

Кроме того, ЦППК назначила 60 дополнительных экспрессов, а с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая поезда сообщением Черусти — Вековка будут состоять из 11 вагонов.

В автопарках и на транспортных объектах усилят меры безопасности. Водителей проинструктируют о правилах перевозки пассажиров.

Актуальное расписание доступно на сайте ЦППК.