Россиянам напомнили о штрафах в новогоднюю ночь. Что запрещено, кроме фейерверков

В новогодние каникулы в России продолжит действовать запрет на громкие звуки ночью, распитие алкоголя в общественных местах и запуск фейерверков возле жилых домов. Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова сообщила об этом РИА «Новости» .

«Штраф в новогоднюю ночь можно получить за те же самые нарушения, что и в обычные дни», — сказала она.

Юрист напомнила, что полиция может составить протокол за распитие спиртного на улице, а суд оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей. Пожарный надзор накажет за запуск фейерверков рядом с домом, с балкона и из окна на сумму от пяти до 15 тысяч рублей. Рамзенкова добавила, что если пострадают люди или чужое имущество, то придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.

Ведущий юрист компании Intellect Даниил Тюпич сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге даже в новогоднюю ночь сохранится запрет на громкое празднование после 23:00 и 22:00 соответственно. В столице штраф за нарушение закона о тишине составит одну-две тысячи рублей, в Петербурге — от 500 до пяти тысяч рублей. Приготовление шашлыка во дворе обойдется нарушителям в сумму от пяти до 15 тысяч рублей.

Фейерверки можно запускать лишь в специально отведенных местах. Эксперт по безопасности Михаил Макеев посоветовал не покупать пиротехнику с рук или на рынке из-за возможного нарушения правил хранения.