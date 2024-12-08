Правила запуска фейерверков. Как не нарушить закон в новогоднюю ночь
Эксперт по безопасности Макеев: покупать петарды «с рук» очень опасно
Фейерверки, петарды и бенгальские огни — неизменные атрибуты для создания праздничного настроения. Но запуск салюта — мероприятие небезопасное и вредное, особенно если не соблюдать правила. Нарушителям может грозить административная и уголовная ответственность, не говоря уже о причинении вреда окружающим людям и животным. 360.ru узнал у эксперта по безопасности, как правильно запускать фейерверки и не испортить новогоднюю ночь.
Где купить и как выбрать пиротехнику
Покупать любое пиротехническое изделие не глядя — довольно опрометчивый поступок. Прежде чем приобрести и в дальнейшем запустить фейерверк или петарду, следует внимательно изучить товар, ведь от его состояния напрямую зависит безопасность окружающих.
Основное, на что необходимо обратить внимание, — магазин пиротехники, отметил в беседе с 360.ru эксперт по безопасности Михаил Макеев. Он настоятельно рекомендовал не покупать любые изделия на рынках и с рук, так как условия хранения могли неоднократно нарушать. А пострадает в итоге покупатель.
«Непонятно, в каких условиях хранили и как перевозили пиротехнику. Тем более очень часто у таких продавцов нет лицензии и сертификации на эту продукцию», — предупредил Макеев.
Фейерверки необходимо покупать только в проверенном месте, подчеркнул Макеев. Перед этим стоит проверить целостность упаковки: на ней не должно быть надломов, трещин, влажных участков и других повреждений.
На коробках качественных пиротехнических изделий обычно указаны:
— название производителя;
— срок годности;
— инструкция по применению;
— условия хранения;
— способ утилизации;
— предупреждение об опасности.
Также следует обратить внимание на класс изделия. Обычно пиротехнику первого класса — бенгальские огни и небольшие хлопушки — продают в обычных магазинах и отделах с новогодней атрибутикой в супермаркетах. Изделия других классов лучше приобретать только в специализированных магазинах и на онлайн-площадках, проверив сертификат на продажу.
Всего есть пять классов пиротехнических изделий, у которых определенный радиус опасной зоны запуска и свои правила использования (листайте карусель):
Изделия первого класса — бенгальские огни и хлопушки — можно использовать в помещениях, но с особой осторожностью. Пиротехнику второго и третьего классов — петарды и небольшие фейерверки — необходимо запускать только на улице.
Для использования остальных видов (четвертый и пятый классы) — несколько десятков залпов и фейерверки с большой «шапкой», — нужно получать разрешение у местных властей.
Петарды с большим количеством взрывчатого вещества и залповые системы салютов относят к категории наиболее опасной пиротехники.
Михаил Макеев
эксперт по безопасности
Безопасный запуск фейерверков: что нужно знать
Какую пиротехнику можно запускать дома
Михаил Макеев напомнил, что большинство пиротехнических изделий, кроме бенгальских огней и хлопушек, подходят для применения исключительно на улице.
«При этом бенгальские огни, хлопушки и римские свечи желательно использовать также на открытом пространстве: в квартире огромное количество вещей, которые резко могут воспламениться при попадании даже маленькой искры», — уточнил эксперт по безопасности.
Чтобы избежать неприятных ситуаций, в каждом доме обязательно должны быть огнетушитель и аптечка с предметами первой необходимости для устранения ожогов.
Какую пиротехнику можно запускать во дворе
Для запуска пиротехники второго и третьего классов необходимо найти ровную и открытую площадку на безопасном расстоянии от жилых домов, сухих деревьев, линии электропередач и других преград. Эксперт по безопасности отметил, что мощные петарды, ракеты и другие такие изделия следует запускать вдали от зданий с ветхими или деревянными крышами и открытыми чердаками.
Размер площадки нужно соотнести с радиусом опасной зоны: чем сильнее фейерверк, тем больше должна быть открытая территория. Если вы хотите запустить салют второго и третьего классов с большим количеством взрывчатого вещества, предупредите зрителей отойти от места запуска на 20-50 метров.
Интересно
Макеев рекомендовал в целях собственной безопасности и сохранности окружающих учесть еще несколько важных моментов:
— использовать пиротехнику только в безветренную погоду;
— установить коробку на землю и зафиксировать в одном положении;
— не наклоняться над коробкой, чтобы не попасть на «линию огня» и не получить сильный ожог лица;
— ни в коем случае не направлять салют в сторону людей или зданий;
— не курить сигареты, не чиркать спичками и зажигалками рядом с пиротехническим изделием.
Если по какой-то причине салют не сработал, то сразу подбегать и проверять, что с ним случилось, крайне опасно. Следует подождать примерно 10 минут, пока фитиль полностью дотлеет. Заново поджигать фейерверк не советуют: сдетонировать может в самый неподходящий момент.
Штрафы за нарушение запуска фейерверков
Административная и уголовная ответственность
Салюты могут подвести даже тех, кому удалось соблюсти все правила использования и требования запуска пиротехники. Иногда изделие по какой-то причине может упасть, наклониться или полететь по неправильной траектории.
Интересно
Худший сценарий — причинение значительного вреда здоровью окружающим или серьезная порча имущества. Если петарда попадет в человека и он получит серьезные травмы, либо салют буквально разрушит полквартиры в соседнем доме, в таком случае любителя фейерверков привлекут не к административной, а к уголовной ответственности.
В какое время можно запускать салюты: закон о тишине
Запускать салюты можно в допустимое время, прописанное в законе «О тишине». В каждом регионе действуют свои нормы. В Москве, например, нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, в Московской области — с 21:00 до 08:00. В выходные и праздничные дни в Подмосковье и столице запрещено шуметь с 22:00 до 10:00.
Интересно
В остальные «непраздничные» ночи нарушителям тишины может грозить административная ответственность. Штраф за запуск салюта в ночное время — полторы тысячи рублей.
Где нельзя запускать салюты
Запускать петарды и пиротехнические ракеты даже маленьких размеров запрещено на балконах, лоджиях, крышах и выступающих частях фасадов — за это нарушителю грозит административная ответственность.
Также нельзя самостоятельно устраивать салюты на стадионах и сценических площадках, на территориях особо ценного культурного наследия (заповедники, некоторые парки, усадьбы, культовые сооружения, памятники), а также в местах взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах нефте- и газопроводов и линий высоковольтной электропередачи.
Кроме того, в соответствии с правилами безопасности запуск «шаров желаний», или китайских бумажных фонариков, запретили на территории всех поселений, городских округов на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов.
В случае нарушения правил пожарной безопасности человек заплатит штраф от пяти до 15 тысяч рублей, юридическое лицо — от 300 до 400 тысяч.