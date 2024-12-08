Сегодня 22:19 Правила запуска фейерверков. Как не нарушить закон в новогоднюю ночь Эксперт по безопасности Макеев: покупать петарды «с рук» очень опасно 0 0 0 Фото: Коллаж: Unsplash / Freepik / Телеканал «360» Общество

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Фейерверки, петарды и бенгальские огни — неизменные атрибуты для создания праздничного настроения. Но запуск салюта — мероприятие небезопасное и вредное, особенно если не соблюдать правила. Нарушителям может грозить административная и уголовная ответственность, не говоря уже о причинении вреда окружающим людям и животным. 360.ru узнал у эксперта по безопасности, как правильно запускать фейерверки и не испортить новогоднюю ночь.

Где купить и как выбрать пиротехнику

Покупать любое пиротехническое изделие не глядя — довольно опрометчивый поступок. Прежде чем приобрести и в дальнейшем запустить фейерверк или петарду, следует внимательно изучить товар, ведь от его состояния напрямую зависит безопасность окружающих. Основное, на что необходимо обратить внимание, — магазин пиротехники, отметил в беседе с 360.ru эксперт по безопасности Михаил Макеев. Он настоятельно рекомендовал не покупать любые изделия на рынках и с рук, так как условия хранения могли неоднократно нарушать. А пострадает в итоге покупатель. «Непонятно, в каких условиях хранили и как перевозили пиротехнику. Тем более очень часто у таких продавцов нет лицензии и сертификации на эту продукцию», — предупредил Макеев.

Фото: Мужчина выбирает петарды на ярмарке в Грозном / РИА «Новости»

Фейерверки необходимо покупать только в проверенном месте, подчеркнул Макеев. Перед этим стоит проверить целостность упаковки: на ней не должно быть надломов, трещин, влажных участков и других повреждений. На коробках качественных пиротехнических изделий обычно указаны: — название производителя; — срок годности; — инструкция по применению; — условия хранения; — способ утилизации; — предупреждение об опасности.

Фото: Магазин пиротехники в Краснодаре / РИА «Новости»

Также следует обратить внимание на класс изделия. Обычно пиротехнику первого класса — бенгальские огни и небольшие хлопушки — продают в обычных магазинах и отделах с новогодней атрибутикой в супермаркетах. Изделия других классов лучше приобретать только в специализированных магазинах и на онлайн-площадках, проверив сертификат на продажу. Всего есть пять классов пиротехнических изделий, у которых определенный радиус опасной зоны запуска и свои правила использования (листайте карусель):

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Изделия первого класса — бенгальские огни и хлопушки — можно использовать в помещениях, но с особой осторожностью. Пиротехнику второго и третьего классов — петарды и небольшие фейерверки — необходимо запускать только на улице. Для использования остальных видов (четвертый и пятый классы) — несколько десятков залпов и фейерверки с большой «шапкой», — нужно получать разрешение у местных властей.

Петарды с большим количеством взрывчатого вещества и залповые системы салютов относят к категории наиболее опасной пиротехники. Михаил Макеев эксперт по безопасности

Безопасный запуск фейерверков: что нужно знать

Какую пиротехнику можно запускать дома

Михаил Макеев напомнил, что большинство пиротехнических изделий, кроме бенгальских огней и хлопушек, подходят для применения исключительно на улице. «При этом бенгальские огни, хлопушки и римские свечи желательно использовать также на открытом пространстве: в квартире огромное количество вещей, которые резко могут воспламениться при попадании даже маленькой искры», — уточнил эксперт по безопасности. Чтобы избежать неприятных ситуаций, в каждом доме обязательно должны быть огнетушитель и аптечка с предметами первой необходимости для устранения ожогов.

Фото: Freepik

Какую пиротехнику можно запускать во дворе

Для запуска пиротехники второго и третьего классов необходимо найти ровную и открытую площадку на безопасном расстоянии от жилых домов, сухих деревьев, линии электропередач и других преград. Эксперт по безопасности отметил, что мощные петарды, ракеты и другие такие изделия следует запускать вдали от зданий с ветхими или деревянными крышами и открытыми чердаками. Размер площадки нужно соотнести с радиусом опасной зоны: чем сильнее фейерверк, тем больше должна быть открытая территория. Если вы хотите запустить салют второго и третьего классов с большим количеством взрывчатого вещества, предупредите зрителей отойти от места запуска на 20-50 метров.

Интересно Если двор многоквартирного дома представляет собой «колодец», лучше вовсе отказаться от затеи либо отыскать более подходящее место. На официальных сайтах местных властей, к слову, есть информация о специальных безопасных площадках для запуска. Если двор многоквартирного дома представляет собой «колодец», лучше вовсе отказаться от затеи либо отыскать более подходящее место. На официальных сайтах местных властей, к слову, есть информация о специальных безопасных площадках для запуска.

Макеев рекомендовал в целях собственной безопасности и сохранности окружающих учесть еще несколько важных моментов: — использовать пиротехнику только в безветренную погоду; — установить коробку на землю и зафиксировать в одном положении; — не наклоняться над коробкой, чтобы не попасть на «линию огня» и не получить сильный ожог лица; — ни в коем случае не направлять салют в сторону людей или зданий; — не курить сигареты, не чиркать спичками и зажигалками рядом с пиротехническим изделием.

Фото: Местные жители устроили новогодний салют во дворе жилого дома / РИА «Новости»

Если по какой-то причине салют не сработал, то сразу подбегать и проверять, что с ним случилось, крайне опасно. Следует подождать примерно 10 минут, пока фитиль полностью дотлеет. Заново поджигать фейерверк не советуют: сдетонировать может в самый неподходящий момент.

Штрафы за нарушение запуска фейерверков

Административная и уголовная ответственность

Салюты могут подвести даже тех, кому удалось соблюсти все правила использования и требования запуска пиротехники. Иногда изделие по какой-то причине может упасть, наклониться или полететь по неправильной траектории.

Интересно Если запуск приведет к незначительной порче чужого имущества, нарушителя привлекут к административной ответственности — штрафу или аресту до 15 суток. Если запуск приведет к незначительной порче чужого имущества, нарушителя привлекут к административной ответственности — штрафу или аресту до 15 суток.

Худший сценарий — причинение значительного вреда здоровью окружающим или серьезная порча имущества. Если петарда попадет в человека и он получит серьезные травмы, либо салют буквально разрушит полквартиры в соседнем доме, в таком случае любителя фейерверков привлекут не к административной, а к уголовной ответственности.

Фото: РИА «Новости»

В какое время можно запускать салюты: закон о тишине

Запускать салюты можно в допустимое время, прописанное в законе «О тишине». В каждом регионе действуют свои нормы. В Москве, например, нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, в Московской области — с 21:00 до 08:00. В выходные и праздничные дни в Подмосковье и столице запрещено шуметь с 22:00 до 10:00.

Интересно В новогоднюю и рождественскую ночь, а также во время празднования школьных выпускных эти ограничения не действуют — запускать фейерверки можно в любое время. Главное — не нарваться на злых соседей. В новогоднюю и рождественскую ночь, а также во время празднования школьных выпускных эти ограничения не действуют — запускать фейерверки можно в любое время. Главное — не нарваться на злых соседей.

В остальные «непраздничные» ночи нарушителям тишины может грозить административная ответственность. Штраф за запуск салюта в ночное время — полторы тысячи рублей.

Фото: РИА «Новости»

Где нельзя запускать салюты

Запускать петарды и пиротехнические ракеты даже маленьких размеров запрещено на балконах, лоджиях, крышах и выступающих частях фасадов — за это нарушителю грозит административная ответственность. Также нельзя самостоятельно устраивать салюты на стадионах и сценических площадках, на территориях особо ценного культурного наследия (заповедники, некоторые парки, усадьбы, культовые сооружения, памятники), а также в местах взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах нефте- и газопроводов и линий высоковольтной электропередачи.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, в соответствии с правилами безопасности запуск «шаров желаний», или китайских бумажных фонариков, запретили на территории всех поселений, городских округов на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов. В случае нарушения правил пожарной безопасности человек заплатит штраф от пяти до 15 тысяч рублей, юридическое лицо — от 300 до 400 тысяч.