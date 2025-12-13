Россиянам напомнили о незаконности принуждения к работе в новогодние праздники

Работодатели не имеют права в новогодние праздники вызывать сотрудников на работу без их согласия. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он добавил, что к исключениям из правил могут относиться только ситуации с катастрофами и несчастными случаями.

«Работодатель не вправе вызвать сотрудника на работу в праздники только при наличии своего желания», — отметил эксперт.

Он добавил, что сотрудник может выйти на работу в выходной, если даст на это согласие. В случае отказа работодатель не имеет права заставлять его работать.

В праздники также могут заставить выходить на работу сотрудников для выполнения работ, которые не могут приостанавливаться или связанные с обслуживанием населения, с неотложным ремонтом.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный не исключил, что россиян массово переведут на удаленку из-за вспышки гонконгского гриппа. Он уточнил, что такая мера позволит не прерывать рабочий процесс и снизит риск распространения опасной инфекции.